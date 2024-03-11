Враг запустил дроны Shahed-131/136 из акватории Черного моря, но украинские защитники сумели уничтожить 10 из них. Несмотря на сложные маневры вражеских аппаратов среди жилых массивов, удалось избежать значительных разрушений и жертв среди гражданского населения.

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ПВО в действии: сбито 10 дронов

В результате атаки пострадали инфраструктурные объекты и административные здания в Одесском районе. Пожар, возникший вследствие ударов, быстро ликвидировали, но взрывной волной были повреждены окна в частных домах и нанесен ущерб хозяйственным постройкам.

10 ️баражувальних беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136 было сбито в небе Одесской области. Подразделения отражали обильные волны "Шахедов", заходивших из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов затрудняли работу,

– пишут в Силах обороны Юга.

В то же время, как отмечают в ВСУ, атака была отсрочена на вторую половину ночи и продолжалась более полутора часов. Благодаря оперативной работе противовоздушной обороны удалось минимизировать последствия агрессии.