В ночь на 11 марта беспилотные летательные аппараты заметили в Брянской и Орловской области России. Около 05:41 во вражеском министерстве обороны поспешили заверить, что якобы сбили все цели, – информирует 24 Канал.
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На Россию снова летят дроны
Как понятно из сообщения Кремля:
- 4 дрона зафиксировали над Брянской областью;
- 2 беспилотных аппарата – над Орловской.
В то же время Москва в очередной раз обвинила Украину в "террористической атаке" по объектам на территории России.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области,
– пишут в минобороны России.
Больше о проблемах врага
- Украинские дроны эффективно прорываются через первые эшелоны российской противовоздушной обороны, что свидетельствует о недостатке зенитных ракетных комплексов у врага. Военный обозреватель Давид Шарп отмечал, что прорыв происходит не только на границе, но и глубже в территории России, где украинские беспилотники вызывают проблемы для оккупантов.
- Российские усилия по радиоэлектронной борьбе и зенитных ракетных комплексов не всегда эффективны против украинских дронов. Шарп отметил, что успешность противодействия зависит от наличия локальных узлов обороны и качества работы самой системы ПВО.
- Ночной налет украинских дронов на Россию 9 марта поразил стратегические объекты, в частности авиазавод в Таганроге, где мог пострадать самолет ДРЛО А-50. Недавний пожар в Санкт-Петербурге и взрыв в Череповце также связаны с атаками БПЛА, что демонстрирует способность Украины поражать важные объекты в глубине российской территории.
- Атаки украинских дронов на территории России являются ответом на агрессию Кремля против Украины. Вместе с тем Москва всегда имеет возможность все остановить в любой момент – объявить о выводе войск из нашего государства, возвращение к границам 1991 года.