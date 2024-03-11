В ночь на 11 марта беспилотные летательные аппараты заметили в Брянской и Орловской области России. Около 05:41 во вражеском министерстве обороны поспешили заверить, что якобы сбили все цели, – информирует 24 Канал.

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На Россию снова летят дроны

Как понятно из сообщения Кремля:

4 дрона зафиксировали над Брянской областью;

2 беспилотных аппарата – над Орловской.

В то же время Москва в очередной раз обвинила Украину в "террористической атаке" по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области,

– пишут в минобороны России.

Обратите внимание! Утром 10 марта жителей Курской области предупреждали о ракетной опасности. Оккупанты заявляли впоследствии, что беспилотник упал на территории нефтебазы, в результате чего вспыхнул пожар. Местные перед тем слышали звуки взрывов.

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