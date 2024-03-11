У ніч на 11 березня безпілотні літальні апарати помітили в Брянській та Орловській області Росії. Близько 05:41 у ворожому міністерстві оборони поспішили запевнити, що нібито збили всі цілі, – інформує 24 Канал.

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На Росію знову летять дрони

Як зрозуміло з повідомлення Кремля:

4 дрони зафіксували над Брянською областю;

2 безпілотні апарати – над Орловською.

Водночас Москва вчергове звинуватила Україну в "терористичній атаці" по об'єктах на території Росії.

Черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та два БпЛА над територією Орловської області,

– пишуть у міноборони Росії.

Зверніть увагу! Вранці 10 березня жителів Курської області попереджали про ракетну небезпеку. Окупанти заявляли згодом, що безпілотник впав на території нафтобази, внаслідок чого спалахнула пожежа. Місцеві перед тим чули звуки вибухів.

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