Волонтер Сергій Притула опублікував у своєму телеграмі цікавий пост. Він наголосив, що "ваші донати клепали Таганрог".

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Літак А-50 міг бути критично пошкоджений

І коли "пробивали коридор", і коли гатили по об'єкту! Як то кажуть "Можем павтаріть" безслідно не проходить!

– наголосив Притула.



Дрони, на які скидаються українці, успішно атакували Таганрог / Фото з телеграма Притули

Він послався на власні джерела. Вони повідомили, що літак ДРЛВ А-50, який перебував в ангарі 66 на модернізації, з великою ймовірністю зазнав критичних пошкоджень. Пов'язано це зі значними пошкодженнями самого ангару, в якому він був.

Також він додав, що є ймовірність, що уражень зазнав ще один літак. Тому він закликав схрестити пальці й очікувати на офіційне підтвердження.



Супутниковий знімок пошкодженого ангара у Таганрозі / Фото з телеграма Притули

Сергій Притула подякував донорам за підтримку, а захисникам – за чудову роботу. Також зазначив, що донати на Благодійний фонд Сергія Притули щоденно працюють на перемогу. Причому як на нульових позиціях, так і у ворожому тилу.

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