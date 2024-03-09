Про вибухи у Курській області повідомили російські телеграм-канали. Губернатор Старовойт традиційно вигадував байки про роботу ППО.

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Буцімто збили дрон

Отже, близько 01:20 надійшло повідомлення про вибухи у Курській області. Інформацію про це підтвердив губернатор Старовойт. Він звернувся до мешканців регіону з закликом перебувати вдома та не покидати безпечних місць.

Цікаво, що спочатку пролунали вибухи. А про ракетну небезпеку повідомили пізніше. Як то кажуть, турбота у всій красі.

Згодом той самий Старовойт почав поширювати байки. Він заявляв, що над Курськом буцімто вдалося збити український безпілотник. Додав, що наслідки уточнюються.

У Курській області пролунали вибухи: дивіться відео

Як пише інший телеграм-канал, посилаючись на місцевих мешканців, близько 01:15 над містом пролунали чотири вибухи. Мовляв, наразі не надходила інформація про руйнування.

До слова, про "багато дронів" у небі над Таганрогом скаржаться місцеві мешканці. Кажуть, чули щонайменше п'ять вибухів і те, що з боку моря летять безпілотники.

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