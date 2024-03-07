Про це стало відомо з російських телеграм-каналів. До слова, у російському міноборони вже відзвітували про буцімто успішну роботу "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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Окупанти бідкалися на атаку

Уночі 7 березня у Росії оголошували ракетну небезпеку, а також заявили про атаку безпілотників. Так, сирени уночі лунали у Курській області – там вдосвіта попереджали буцімто про "ракетну небезпеку". До слова, тривогу в регіоні оголошували двічі.

Окрім того, у Бєлгородській та Воронезькій області попереджали про атаку безпілотників. У мережі не повідомляли про вибухи чи роботу "пе-ве-о", однак на ранок у російському міноборони відзвітували про "успішне відбиття атаки". Окупанти стверджують, що уночі буцімто "збили 6 дронів":

Курська область – 1 безпілотник,

Брянська область – 3 безпілотники,

Тульська область – 2 безпілотники.

Водночас варто зауважити, що окупанти попереджали про небезпеку в одних регіонах, а "збивали дрони" – зовсім в інших.

Традиційно, у Росії заявили, що "руйнувань немає" та "ніхто не постраждав".

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