Спочатку місцевими мережами ширилася інформація про те, що над Шагонарською ТЕЦ здійнявся чорний дим. Пізніше повідомляли про те, що цьому передував вибух.

Читайте також "Можна по-різному називати": у ГУР прокоментували атаку на нафтобазу в Бєлгородській області

Кількість постраждалих різко зросла

Глава Туви Владислав Ховалиг у своєму телеграмі повідомив інформацію про те, що сталося. Він заявляв, що з'ясовують причини надзвичайної події на Шагонарській ТЕЦ. Також писав, що загиблих немає, але 10 людей постраждали, і що їх госпіталізували.

Над Шагонарською ТЕЦ здіймався густий чорний дим: дивіться відео

На місці працюють оперативні служби, споруду оточили. Виїжджаю в Шагонар. Створюємо оперативний штаб. Куди увійдуть керівництво МНС, МВС, Росгвардії, регіонального Мінохорони, МінЖКГ, Мінтопенерго, Служби ГО та НС. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків,

– зазначив він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 16. А станом на 6 ранку за Києвом російські ЗМІ пишуть, що вже 18 людей постраждали. Причому шестеро з них перебувають у важкому стані. Паралельно мережею шириться інформація і про 20 постраждалих, але перевірити її правдивість не вдається. Відомо, що у більшості отруєння чадним газом, а також опіки. Також пишуть, що ще можуть бути люди під завалами.

На Шагонарській ТЕЦ ліквідовують наслідки вибуху: дивіться відео

Як повідомив потім глава Туви, на місці продовжують працювати всі служби. Станом на 6 ранку за Києвом ведуться пошуки ще трьох співробітників Шагонарської ТЕЦ під завалами.

На Шагонарській ТЕЦ стався потужний вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів

Пізніше представники місцевої влади пообіцяли, що у Шагонарі відновлять подачу тепла 6 березня.

Напередодні дрони атакували нафтобазу