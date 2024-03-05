Про те, що зараз відбувається в Росії, розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Ранком повідомлялося, що в Бєлгородській області горять резервуари на нафтобазі.

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Юсов про ситуацію в Бєлгородській області

Відомо про те, що на нафтобазі, яка використовувалася як військовий об'єкт, відбувся інцидент. Гуркіт, бавовна – можна по-різному називати. Ми не коментуємо, хто саме, чим саме, але це військовий об'єкт, і відповідні інциденти будуть траплятися і надалі з усіма тими об'єктами, які задіяні у війні Росії проти України,

– сказав він.

Що сталося в Бєлгородській області 5 березня

Мовилося про те, що село Довге атакували дрони. Російські ЗМІ писали по вибух, а відтак про пожежу.

Пожежа в Бєлгородській області на нафтобазі / Фото росЗМІ

Влада, звісно ж, відзвітувала, що постраждалих нема, але заплуталася в тому, скільки ж резервуарів зайнялося.

Утім, відома назва об'єкту – це Губкінська нафтобаза за 150 кілометрів від України.

Село Довге в Бєлгородській області, де розташована Губкінська нафтобаза: показуємо на карті

Як бачимо, це не дуже далеко від України.

Судячи з фото та відео, горіло добряче.

У Бєлгородській області горить Губкінська нафтобаза: дивіться відео

Нафтогін у Феодосії спіткала сумна доля

Нещодавно уразили нафтобазу в Феодосії у ніч проти 3 березня. Мешканці окупованого Криму викладали кумедні відео, сподіваючись, що все минеться, якщо вони вимкнуть світло.

Агенти руху "Атеш" повідомили, що нафтогін у Феодосії було знищено. Дронів летіло дуже багато, окупанти перекрили Кримський міст і дорогу "Таврида", а наслідки атаки усували аж до ранку.