Вночі проти 3 березня у Криму лунали вибухи. Активісти руху "Атеш" повідомили, що вночі був приліт на нафтогін у Феодосії.
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Збитки колосальні
Про це активістам повідомили члени їхнього руху, які мають доступ до інформації окупаційних органів влади. За інформацією агентів, наслідки прильоту усували аж до ранку.
Збитки колосальні,
– мовиться в повідомленні.
Втім, деяких жителів Криму більше турбували вибухи саме тому, що вони заважали спати. Мовляв, неділя, не у всіх вихідний день, а окупантам хочеться відпочити.
Раніше повідомляли, що вибухи дійсно лунали біля нафтобази. Місцеві заявляли про потужні вибухи, приліт в районі нафтобази у Феодосії та перекриті дороги. Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи не вщухали понад годину, а деякі – бідкалися на постійний проліт безпілотників.
Крім того, у російському міноборони заявили про масовану атаку безпілотних летальних апаратів. Окупанти нарахували аж 38 таких дронів, які нібито намагались атакувати окупований півострів. Традиційно, російські військові заявили про успішну роботу "пе-ве-о", яка "збила" усі безпілотники.
Однак довіряти російським заявам про роботу протиповітряної оборони не варто. Зокрема, наприкінці 2023 року у Бєлгороді через непрофесійні дії російських операторів ППО ракета впала в центрі міста.
У Криму час від часу лунають вибухи
- 14 лютого у Криму лунали потужні вибухи, а після чого на узбережжі Чорного моря спалахнула пожежа. Кадри швидко почали ширитися мережею, й тоді стало зрозуміло, що під ударом опинилося російське судно. Тоді на дно пішов великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Двома тижнями раніше, 1 лютого, морські дрони Magura уразили ракетний катер "Івановєц", коли той проводив рейд в районі озера Донузлав. Відомо, що на борту судна було близько 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".
- 30 січня в СтратКомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони успішно відпрацювали по цілі в окупованому Криму. Так, українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.