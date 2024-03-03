В ночь на 3 марта в Крыму раздавались взрывы. Активисты движения "Атеш" сообщили, что ночью был прилет на нефтепровод в Феодосии.

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Убытки колоссальные

Об этом активистам сообщили члены их движения, которые имеют доступ к информации оккупационных органов власти. По информации агентов, последствия прилета устраняли до утра.

Убытки колоссальные,

– говорится в сообщении.

Впрочем, некоторых жителей Крыма больше беспокоили взрывы именно потому, что они мешали спать. Мол, воскресенье, не у всех выходной день, а оккупантам хочется отдохнуть.

Ранее сообщали, что взрывы действительно раздавались возле нефтебазы. Местные заявляли о мощных взрывах, прилет в районе нефтебазы в Феодосии и перекрытых дорогах. Местные телеграмм-каналы писали, что взрывы не утихали более часа, а некоторые – жаловались на постоянный пролет беспилотников.

Кроме того, в российском минобороны заявили о массированной атаке беспилотных летальных аппаратов. Оккупанты насчитали аж 38 таких дронов, которые якобы пытались атаковать оккупированный полуостров. Традиционно, российские военные заявили об успешной работе "пе-ве-о", которая "сбила" все беспилотники.

Однако доверять российским заявлениям о работе противовоздушной обороны не стоит. В частности, в конце 2023 года в Белгороде из-за непрофессиональных действий российских операторов ПВО ракета упала в центре города.

В Крыму время от времени раздаются взрывы