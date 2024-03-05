О том, что сейчас происходит в России, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Утром сообщалось, что в Белгородской области горят резервуары на нефтебазе.

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Юсов о ситуации в Белгородской области

Известно о том, что на нефтебазе, которая использовалась как военный объект, произошел инцидент. Грохот, хлопок – можно по-разному называть. Мы не комментируем, кто именно, чем именно, но это военный объект, и соответствующие инциденты будут случаться и в дальнейшем со всеми теми объектами, которые задействованы в войне России против Украины,

– сказал он.

Что произошло в Белгородской области 5 марта

Говорилось о том, что деревню Долгое атаковали дроны. Российские СМИ писали о взрыве, а затем о пожаре.

Пожар в Белгородской области на нефтебазе / Фото росСМИ

Власти, конечно же, отчитались, что пострадавших нет, но запутались в том, сколько резервуаров загорелось.

Впрочем, известно название объекта – это Губкинская нефтебаза в 150 километрах от Украины.

Деревня Долгое в Белгородской области, где расположена Губкинская нефтебаза: показываем на карте

Как видим, это не очень далеко от Украины.

Судя по фото и видео, горело хорошо.

В Белгородской области горит Губкинская нефтебаза: смотрите видео

Нефтепровод в Феодосии постигла печальная участь

Недавно поразили нефтебазу в Феодосии в ночь на 3 марта. Жители оккупированного Крыма выкладывали забавные видео, надеясь, что все обойдется, если они выключат свет.

Агенты движения "Атеш" сообщили, что нефтепровод в Феодосии был уничтожен. Дронов летело очень много, оккупанты перекрыли Крымский мост и дорогу "Таврида", а последствия атаки устраняли вплоть до утра.