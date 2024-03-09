Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито атака у ніч проти 9 березня була масованою. Він навіть сказав про одного пораненого.

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Що відбувається на заводі в Таганрозі

Васілій Голубєв орієнтовно о 2:30 заявив про масовану атаку дронами. Тоді він заявив, що нібито наслідки на землі з'ясовують, одна традиційно заговорив про роботу російської ППО.

Вибухи в Таганрозі: дивіться відео

Вже орієнтовно о 3:23 у російських телеграм-каналах написали з посиланням на очевидців, що пошкоджений завод Берієва. Там спалахнула пожежа.



Очевидці кажуть про пожежу на заводі Бєрієва / Скриншот з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Завод імені Берієва будує та ремонтує військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.

Згодом Голубєв заявив про ще одну атаку дронами. Її нібито знову відбила російська ППО. Російський посадовець заявив про знищення декількох дронів на підльоті до Морозовська. Традиційно про пошкодження Голубєв не сказав, однак зазнав поранень нібито один рятувальник, який буцімто виявляв наслідки атаки на землі.

Однак місцеві мешканці повідомляють про атаку на завод та аеродром. Там спалахнули пожежі.



Росіяни обговорюють справжні наслідки атаки дронами вночі проти 9 березня / Скриншот з телеграм-каналів

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Які наслідки в інших областях

У російських телеграм-каналах написали, що нібито в Курську внаслідок атаки дронами уламки впали на дах поліклініки №6 на вулиці Союзній та пошкодили 22 метри квадратних покрівлі.

"Але через загрозу вибуху пацієнтів із реанімації сусідньої будівлі стаціонару машинами швидкої допомоги та санавіацією евакуйовано до медзакладів міста, а персонал та інші пацієнти – в безпечне місце", – запевнив губернатор Старовойт.