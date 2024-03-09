Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы атака в ночь на 9 марта была массированной. Он даже сказал об одном раненом.

Смотрите также Яркая вспышка над городом: на камеры попал мощный удар по заводу "Северсталь" в России

Что происходит на заводе в Таганроге

Василий Голубев ориентировочно в 2:30 заявил о массированной атаке дронами. Тогда он заявил, что якобы последствия на земле выясняют, одна традиционно заговорил о работе российской ПВО.

Взрывы в Таганроге: смотрите видео

Уже ориентировочно в 3:23 в российских телеграмм-каналах написали со ссылкой на очевидцев, что поврежден завод Бериева. Там вспыхнул пожар.



Очевидцы говорят о пожаре на заводе Бериева / Скриншот из телеграмм-каналов

Обратите внимание! Завод имени Бериева строит и ремонтирует военные транспортные самолеты различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди прочих говорится о Ту-95, Ту-142.

Впоследствии Голубев заявил о еще одной атаке дронами. Ее якобы снова отразила российская ПВО. Российский чиновник заявил об уничтожении нескольких дронов на подлете к Морозовску. Традиционно о повреждениях Голубев не сказал, однако получил ранения якобы один спасатель, который якобы обнаруживал последствия атаки на земле.

Однако местные жители сообщают о атаке на завод и аэродром. Там вспыхнули пожары.



Россияне обсуждают настоящие последствия атаки дронами в ночь на 9 марта / Скриншот из телеграмм-каналов

В Таганроге раздавались взрывы и вспыхнул пожар: смотрите видео

Тревожная ночь в Таганроге: смотрите видео

Какие последствия в других областях

В российских телеграмм-каналах написали, что якобы в Курске в результате атаки дронами обломки упали на крышу поликлиники №6 на улице Союзной и повредили 22 метра квадратных кровли.

"Но из-за угрозы взрыва пациентов из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медучреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место", – заверил губернатор Старовойт.