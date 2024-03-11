Ворог запустив дрони Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря, але українські захисники зуміли знищити 10 з них. Попри складні маневри ворожих апаратів серед житлових масивів, вдалося уникнути значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

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ППО в дії: збито 10 дронів

Внаслідок атаки постраждали інфраструктурні об'єкти та адміністративні будівлі в Одеському районі. Пожежу, що виникла внаслідок ударів, швидко ліквідували, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в приватних будинках і завдано шкоди господарчим спорудам.

10 ️баражувальних безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 було збито в небі Одещини. Підрозділи відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу,

– пишуть у Силах оборони Півдня.

Водночас, як зазначають у ЗСУ, атака була відтермінована на другу половину ночі й тривала понад півтори години. Завдяки оперативній роботі протиповітряної оборони вдалося мінімізувати наслідки агресії.

Зверніть увагу! Також в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк коментувала цю атаку: "Ударною була ця ніч. Ворог сконцентровано протягом півтори години атакував дронами, прокладав маршрути житловими та інфраструктурними кварталами. На жаль, є влучання, але пожежу ліквідували", – констатувала речниця.