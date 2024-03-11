Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях очередной сложной ночи для харьковчан. К счастью, известно, что жертв на пострадавших в результате ударов не было.

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Что произошло на Харьковщине за сутки

В ночь на 11 марта россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате ударов беспилотниками были попадания – по меньшей мере три беспилотника прилетели в Слободской район. Однако, к счастью, эта ночь обошлась без прямых ударов в дома. Ведь это жилой район с плотной застройкой.

Все попадания дронов были в землю перед домами. По данным мэрии, пострадали три дома – в них вылетели окна, обошлось без раненых. На месте событий чрезвычайники зафиксировали обломки "Гераней", которыми оккупанты атаковали город.

Добавим, что около двух недель назад россияне на Харьковщине "Геранями" обстреляли ферму, тогда погибло более 20 животных. Цинизма россиянам не занимали – на беспилотники возле названия БпЛА они наклеили смайлики.

К тому же за минувшие сутки на Харьковщине несколько населенных пунктов были под ударом россиян. Особенно пострадал Волчанск – били как с РСЗО, так и запускали управляемые авиабомбы. К счастью, жертв и пострадавших также не было. В то же время снова есть немало разбитых и разрушенных домов.

Что важно, за последние три дня на Купянском направлении не фиксируют попыток российских штурмов.

Заметим, что утром 11 марта в Харькове и ряде восточных областей снова звучала воздушная тревога, из-за угрозы применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией.

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