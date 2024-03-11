Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях очередной сложной ночи для харьковчан. К счастью, известно, что жертв на пострадавших в результате ударов не было.
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Что произошло на Харьковщине за сутки
В ночь на 11 марта россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате ударов беспилотниками были попадания – по меньшей мере три беспилотника прилетели в Слободской район. Однако, к счастью, эта ночь обошлась без прямых ударов в дома. Ведь это жилой район с плотной застройкой.
Все попадания дронов были в землю перед домами. По данным мэрии, пострадали три дома – в них вылетели окна, обошлось без раненых. На месте событий чрезвычайники зафиксировали обломки "Гераней", которыми оккупанты атаковали город.
К тому же за минувшие сутки на Харьковщине несколько населенных пунктов были под ударом россиян. Особенно пострадал Волчанск – били как с РСЗО, так и запускали управляемые авиабомбы. К счастью, жертв и пострадавших также не было. В то же время снова есть немало разбитых и разрушенных домов.
Что важно, за последние три дня на Купянском направлении не фиксируют попыток российских штурмов.
Заметим, что утром 11 марта в Харькове и ряде восточных областей снова звучала воздушная тревога, из-за угрозы применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией.
Ночной обстрел Украины: что известно
- В ночь на 11 марта россияне выпустили по украинским городам 25 беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских дронов, 10 из них – над Одесской областью.
- Первые взрывы в Одессе прогремели около 2:48. Горожан призвали спрятаться в безопасное место. Утром стало известно, что россияне повредили инфраструктурные объекты и административные здания в Одесском районе. В жилых домах вылетали окна.
- Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки оккупантов повреждены два многоквартирных дома, отель, объект инфраструктуры и коммунальное учреждение, а также 2 автомобиля.