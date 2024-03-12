Пожежа спалахнула в Кременецькому районі. Станом на 08:30 ліквідація триває.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Тернопільщину

В ОВА повідомили, що вночі внаслідок атак ворожими БпЛА типу "Shahed" сталася пожежа на одному з об'єктів інфраструктури в Кременецькому районі. До ліквідації залучили 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників і тактичного робота.

Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає,

– зазначили в ОВА.

Додали, що під час атаки "Шахедами" в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури, призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7 ранку живлення відновили, незабаром повернуть і подачу газу.

У Кременецькому районі створили штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА. Про стан ліквідації НС будемо оперативно інформувати,

– наголосили в адміністрації.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти атакували 22 "Шахедами". Оборонці неба збили 17 дронів-камікадзе.