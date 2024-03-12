Так, вслед за Курской, Белгородской и Орловсюкой областями БПЛА атаковали Тульскую, Московскую, Воронежскую, Брянскую, Лениградскую, Нижегородскую. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Кстати Попал в установку: нефтебаза "Лукойл" в Нижегородской области оказалась под атакой дронов
Россия под массированной атакой дронов
Ночью вторника Тульская область оказалась под атакой дронов. Оккупанты заявляли о якобы "уничтожении" БПЛА.
Кстати, беспилотники также "ловили" под Москвой. Собянин заявил, что этой ночью в Раменском городском округе, что на юго-востоке от столицы, силы "Пе-Ве-О" якобы "сбили" беспилотник, который "летел на Москву". Якобы, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Воронежской области захватчики заявили о якобы уничтоженных БПЛА, "последствий на земле нет".
Заметим, в минубийств уже прокомментировали ночную атаку. Заявили о якобы аж 25 БПЛА.
Оккупанты уверяли, что средствами "Пе-Ве-О" якобы "перехвачено и уничтожено" над Московской областью 2 дрона, Ленинградской – 1, Белгородской – 7, Курской – 11, Брянской – 1, Тульской – 1, Орловской – 2.
В Орле горит нефтебаза, на Белгородщине повреждена ЛЭП
- Заметим, что об атаках беспилотников в ночь на вторник также сообщали власти Белгородской, Курской и Орловской областей. В частности, в Орле в результате удара дрона вспыхнул мощный пожар на нефтебазе.
- Еще три беспилотника якобы "сбили" над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Кстати, пропагандисты писали, что это третья атака на область за ночь.
- Оккупанты грезили и об "уничтожении" беспилотников над Тульской областью. В министерстве по региональной безопасности спешили заявить, что разрушений и пострадавших якобы "нет".
- Добавим, что сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке. По заявлениям пропагандистов, якобы снова "без пострадавших". Писали, что в Шебекино в результате падения с последующей детонацией обломками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
- Тем временем в селе Новая Таволжанка после прилета снаряда повреждена линия электропередачи. Губернатор заявил, что на местах работают оперативные и аварийные службы.