Там, губернатор Дрозденко заявил о якобы сбитии дрона в Киришском районе на подлете к нефтезаводу.
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Беспилотник был направлен на нефтебазу
Утром 13 марта власти Ленинградской области рассказали об угрозе применения дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Киришском районе.
Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что на подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе якобы был сбит беспилотник самолетного типа. Он рассказал, что производство работает в штатном режиме. Традиционно он заявил, что пострадавших нет.
БПЛА поразили нефтебазу в Рязани
- Известно, что сразу несколько беспилотников атаковали вражескую нефтебазу в Рязанской области. Там вспыхнул пожар.
- Площадь возгорания достигла не менее 100 квадратных метров.
- Пропагандисты со ссылкой на источники сообщили, что горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов. Оккупанты традиционно молчат, поэтому официальных данных пока нет.