Там, губернатор Дрозденко заявил о якобы сбитии дрона в Киришском районе на подлете к нефтезаводу.

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Беспилотник был направлен на нефтебазу

Утром 13 марта власти Ленинградской области рассказали об угрозе применения дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Киришском районе.

Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что на подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе якобы был сбит беспилотник самолетного типа. Он рассказал, что производство работает в штатном режиме. Традиционно он заявил, что пострадавших нет.

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