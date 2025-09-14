24 Канал розповідає деталі про унікальну операцію ГУР і ССО та її результати з посиланням на власні джерела в ГУР.

Які наслідки атаки на залізницю в Росії?

Джерело 24 Каналу в українській розвідці назвало операцію унікальною з точки зору складності. На залізничну логістику окупантів була комбінована атака.

Результат операції – знищено дорожнє полотно та паливні цистерни, ліквідовано двох росгвардійців, а ще одному відірвало ноги.

Наслідки атаки на російську залізницю / РосЗМІ

Напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск – Глазуновка співробітники Російської залізниці (РЖД) виявили невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії. Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, окупанти загинули.

Внаслідок вибуху станом на 22:00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і так званий губернатор Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі,

– розповіло джерело в ГУР.

Важливо, що ще одну атаку було здійснено в ніч на 14 вересня. Близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово – Мшинська. Внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив, знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Операції здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України.

Джерело 24 Каналу в ГУР пояснило сенс цих атак.

Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони.

Що ще атакувала Україна в Росії?