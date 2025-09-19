Також Сили оборони завдають противнику відчутних втрат особового складу. Від початку контрнаступальних дій у районі Покровська втрати російських військ сягнули понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 1300 – безповоротні. Спеціально для 24 Каналу військові та експерти проаналізували ситуацію у районі Покровська та Добропілля, а також оцінили, як просувається контрнаступальна операція.

Чому Добропільський виступ став пасткою для ворога?

Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський наголосив, що не відриває Добропільський виступ від всієї оборони Покровсько-Мариноградської агломерації. Їх розділяють умовно, тому що Покровськ та Мирноград захищає 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, а на Добропільському виступі працює полк "Азов". Втім, загалом це оборона Покровсько-Мирноградської агломерації.

Добропільський виступ, який окупанти пробили вгору з півдня, справді став для ворога пасткою. Я вже казав багато разів, що наші сили намагаються нарізати цей виступ на частини. Загалом це вдається, – зазначив Бєльський.

У верхній частині цього виступу – Кучарів Яр – точаться запеклі бої. Росіяни могли звідти відійти, але не захотіли. Точніше їм поставили наказ стояти на смерть. У районі Кучерового Яру у ворога найгірші позиції. Туди їм перекидають підкріплення, поповнення боєзапасу, їжі за допомогою дронів. Прилітають дрони, наприклад, "Молнія" скидає чорні пакети.

Також у районі Никонорівки та Маяка нещодавно 225 окремий штурмовий полк звільнив Панківку й зараз намагаються перерізати логістику. Тобто можливий другий "котел" – там найважче.

Але не будемо поки забігати наперед й будувати плани. Нашим там дуже важко,

– додав речник ОСУВ "Дніпро".

За його словами, Силам оборони надокучають ворожі безпілотники. У районі Добропілля та Покровська працюють російські провідні підрозділи, наприклад, "Рубікон" – центр перспективних безпілотних технологій, створений у 2024 році. Вони вкрали багато наших напрацювань, допрацювали їх і зараз активно використовують.

Які проблеми у росіян біля Покровська та Добропілля?

Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважив Сергій Кузан, що прямо зараз на Добропільському напрямку відбувається наша одна з наймасштабніших контратакувальних операцій за останній рік.

Важливо! Як вже зазначав начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько, потенційно українські сили сформували три "котли" для блокування російських військ на Донеччині.

Планомірна операція, яка вже відбувається другий місяць, не дозволяє, підрозділам окупаційних військ деблокувати своїх "колег", які опинилися під загрозою оточення.

Звичайно ж, ми не побачимо результатів найближчими днями, але все ж таки протягом наступних тижнів або можливо навіть місяців з'являться серйозні проблеми в російських військ. Противник змушений на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи з Сумського напрямку для того, щоб виправити критичну ситуацію, яка для них склалася.

Понад 100 осіб здалися в полон. Співвідношення втрат російських втрат до наших – 5 до 1. Розуміємо, що наші штурмові підрозділи виконують ювелірну роботу, зберігаючи особовий склад,

– мовив Кузан.

Водночас у росіян є проблема зі швидкою ротацією, перекиданням резервів, тому що Сили оборони завдають все більше ударів по ворожих командних центрах, пунктах накопичення, логістичних центрах, а також залізниці.

Не лише в Донецьку ЗСУ здійснили низку ракетних ударів, коли було знищене командування окупантів, але також по Півдню, зокрема Головне управління розвідки провело низку успішних операцій зі знищення російської залізниці, а також по всій фронтовій лінії. Завдяки цим ударам вдалося вивести з ладу рухомий залізничний склад, який перевозив паливо.

Зокрема, під час однієї з атак спалили буквально 15 цистерн з паливом, що створило перебої для забезпечення ворожого угрупування на Сумському та Харківському напрямках.

Провалилася літня наступальна кампанія, широко анонсована Путіним, яку він показував на всіх міжнародних майданчиках, зокрема президенту США Дональду Трампу, що, мовляв, зараз він наступає по всій лінії фронту, от-от захопить Суми, Херсон взагалі перетворить на безлюдну територію, а далі забере всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області,

– додав голова Українського центру безпеки та співпраці.

На сьогодні російські війська не виконали навіть мінімальних завдань щодо Донецької області. Ба більше, Сили оборони, перейшовши до контратакувальних дій, створили дійсно критичну ситуацію для ворога попри його суттєву перевагу у живій силі.

Де російські війська опинилися в оточенні?

Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко повідомив, що на Покровському напрямку росіяни не залишають спроб проникати через передові порядки ЗСУ та накопичуватися у тилових зонах, атакуючи наші логістичні шляхи, позиції FPV-дронів, мінометників тощо.

Подібним чином ворогу вдалося проникнути у район Золотого Колодязя та населений Кучерів Яр. Проте успішні дії першого корпусу під командуванням "Азову" призвели до часткового оточення та знищення противника у великих кількостях,

– розповів Борисенко.

За його словами, це сталося завдяки тому, що ворог кидає значні сили на проникнення крізь лінію бойового зіткнення. Проте потім вони потрапляють на великі території, де їх щільність невелика, що дає можливість вбивати "клини" й оточувати та знищувати ворожі угрупування.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 87 штурмів та наступів агресора у районах 20 населених пунктів.

Тому деякі частини російських підрозділів на схід від Добропілля перебувають в оточенні. Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону впевнений, що найближчим часом усі ці ділянки будуть зачищені, а ворог ліквідований.

Яка ситуація у районі Покровська?