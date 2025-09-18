Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Де ЗСУ мають успіхи?

Володимир Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на фронті.

Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля,

– заявив президент.

За його словами, на фронті тривають жорсткі бої, однак ЗСУ вдалося завдати росіянам відчутних втрат.

Глава держави наголосив, що українські сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, "яку вони планували довго й на яку розраховували".

Спочатку Сумщина була у них, тепер тут українські підрозділи досягають результату для України,

– підсумував Зеленський.

У своєму зверненні президент подякував ДШВ, штурмовим полкам і батальйонам, усім піхотинцям, розвідникам, артилеристам та підрозділам Національної гвардії, а також кожному, хто забезпечує безпілотну складову.