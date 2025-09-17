Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

Що відомо про операцію ССО на Північно-Слобожанському напрямку?

Під час перевірки місцевості українські воїни змогли зачистити територію від противника. Завдяки чіткій злагодженості підрозділу, де кожен воїн знає свою роль і діє бездоганно, вдалося прокласти безпечний маршрут та звільнити території.

Коли бійці зрозуміли, що шлях замінований, вони вирішили застосувати наземний роботизований комплекс із протимінним тралом. Група таким чином дійшла до державного кордону. На шляху захисники зачистили від останніх окупантів та взяли під контроль населений пункт в Білопільському районі Сумщини.

Звільнена від окупантів територія Сумщини: показуємо на карті

Це ще раз доводить: коли йдеться про ССО, якість завжди переважає кількість,

– йдеться в повідомленні військових.

Як ССО долали замінований ліс: дивіться відео

Зауважимо! У Сумській області під російською окупацією залишається 203 квадратні кілометри території поблизу державного кордону. Від останньої точки, яку контролює ворог, до Сум залишається близько 27 кілометрів.

