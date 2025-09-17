Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

Что известно об операции ССО на Северо-Слобожанском направлении?

Во время проверки местности украинские воины смогли зачистить территорию от противника. Благодаря четкой слаженности подразделения, где каждый воин знает свою роль и действует безупречно, удалось проложить безопасный маршрут и освободить территории.

Когда бойцы поняли, что путь заминирован, они решили применить наземный роботизированный комплекс с противоминным тралом. Группа таким образом дошла до государственной границы. На пути защитники зачистили от последних оккупантов и взяли под контроль населенный пункт в Белопольском районе Сумщины.

Освобожденная от оккупантов территория Сумщины: показываем на карте

Это еще раз доказывает: когда речь идет о ССО, качество всегда преобладает над количеством,

– говорится в сообщении военных.

Как ССО преодолевали заминированный лес: смотрите видео

Заметим! В Сумской области под российской оккупацией остается 203 квадратных километра территории вблизи государственной границы. От последней точки, которую контролирует враг, до Сум остается около 27 километров.

