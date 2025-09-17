Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.
Что известно об операции ССО на Северо-Слобожанском направлении?
Во время проверки местности украинские воины смогли зачистить территорию от противника. Благодаря четкой слаженности подразделения, где каждый воин знает свою роль и действует безупречно, удалось проложить безопасный маршрут и освободить территории.
Когда бойцы поняли, что путь заминирован, они решили применить наземный роботизированный комплекс с противоминным тралом. Группа таким образом дошла до государственной границы. На пути защитники зачистили от последних оккупантов и взяли под контроль населенный пункт в Белопольском районе Сумщины.
Освобожденная от оккупантов территория Сумщины: показываем на карте
Это еще раз доказывает: когда речь идет о ССО, качество всегда преобладает над количеством,
– говорится в сообщении военных.
Как ССО преодолевали заминированный лес: смотрите видео
Заметим! В Сумской области под российской оккупацией остается 203 квадратных километра территории вблизи государственной границы. От последней точки, которую контролирует враг, до Сум остается около 27 километров.
Что известно о последних освобожденных территориях Украины?
На Новопавловском направлении украинские защитники освободили село Филия. В ОСУВ "Днепр" рассказали, что россияне смогли зайти в населенный пункт, но их быстро выбили ВСУ. Враг пробыл в Филии несколько минут, поднял свой флаг, но закрепиться не смог. Таким образом и продвинуться к Новопавловке у оккупантов не получилось.
В Донецкой области 6 сентября военные Сил обороны взяли под контроль село Заречное. 425 отдельный штурмовой полк "Скала" провели там зачистку, уничтожили 47 оккупантов, а еще 13 – взяли в плен.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в августе защитники потеряли лишь 5 квадратных километров Покровского направления. Тогда как восстановить контроль украинские военные смогли над 26 квадратными метрами территории. Подобная тенденция наблюдалась также вблизи Доброполья.