О ситуации возле Днепропетровской области и бесполезной деятельности врага рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне имели успех в Купянске и на Запорожье: обзор фронта от ISW

Какова ситуация на Новопавловском направлении?

Алексей Бельский рассказал, что с 12 сентября населенный пункт Филия, что на Днепропетровщине, находится под контролем украинских военных. Российские войска смогли зайти туда, но их быстро выбили ВСУ.

Оккупанты туда (в Филию – 24 Канал) зашли, побыли там всего несколько часов, помахали флажком и их отсюда выбили. Филия – по сути "южные ворота" в Новопавловку,

– сказали в ОСУВ "Днепр".

Отмечается, что оккупанты намерены зайти в Новопавловку, однако северные подступы к этому населенному пункту прикрывает село Муравка.

Россияне уже длительное время пытаются взять Новопавловку, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции.

В то же время Бельский добавил, что оккупанты пытаются закрепиться в Днепропетровской области, но везде наталкиваются на сильную украинскую оборону, которая оперативно обезвреживает противника.

Какая ситуация на фронте?