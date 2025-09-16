Про ситуацію біля Дніпропетровської області та марну діяльність ворога розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?

Олексій Бєльський розповів, що з 12 вересня населений пункт Філія, що на Дніпропетровщині, перебуває під контролем українських військових. Російські війська змогли зайти туди, але їх швидко вибили ЗСУ.

Окупанти туди (у Філію – 24 Канал) зайшли, побули там лише кілька годин, помахали прапорцем і їх звідси вибили. Філія – по суті "південні ворота" до Новопавлівки,

– сказали в ОСУВ "Дніпро".

Зазначається, що окупанти мають намір зайти в Новопавлівку, проте північні підступи до цього населеного пункту прикриває село Муравка.

Росіяни вже тривалий час намагаються взяти Новопавлівку, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Водночас Бєльський додав, що окупанти намагаються закріпитися у Дніпропетровській області, але всюди наштовхуються на сильну українську оборону, яка оперативно знешкоджує противника.

Яка ситуація на фронті?