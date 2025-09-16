Інститут вивчення війни розповів про ситуацію на фронті станом на 15 вересня. Ворог просунувся на на 3 напрямках, а ЗСУ – на одному, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни, а де – ЗСУ?

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолоковані відео за 14 і 15 вересня свідчать, що ворог пройшов вперед у центральному Куп'янську та на південний захід від Степової Новоселівки (південний схід від Куп'янська).

Речник угруповання військ "Дніпро" підполковник Олексій Бельський повідомив, що російські війська не увійшли до Куп'янська, але використовують диверсійні групи для проникнення в місто. За його словами, ці групи та інші російські сили, що накопичуються на північних околицях населеного пункту, маскуються під цивільних.

Окупанти мали успіх і на Новопавлівському напрямку. Геолоковані кадри за 15 вересня підтверджують, що загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Горіхового (на схід від Новопавлівки).

Агресор просунувся також на сході Запорізької області. Окупанти нещодавно захопили Ольгівське (на північний схід від Гуляйполя).

Тим часом українські війська мали успіх в Добропільському тактичному районі. Сили оборони звільнили Панківку. Російський воєнний блогер визнав втрату села, але заявив, що воно залишається "сірою зоною".

Також він заявив, що українські війська контратакували поблизу Новоторецького (південний схід від Добропілля).

Військовий оглядач Костянтин Машовець 15 вересня повідомив, окупанти відновили раніше втрачені позиції у Кучерів Яру (північний схід від Добропілля).

Як загальна ситуація на фронті?