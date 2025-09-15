Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал DeepState, що відстежує перебіг подій на фронті.

Яка ситуація в Ямполі на Донеччині?

За даними аналітиків, 15 вересня стало відомо, що групи окупантів змогли просочитися до селища Ямпіль.

Зверніть увагу! Російська армія продовжує цинічно нехтувати міжнародними правилами ведення війни, маскуючись під цивільних.

На опублікованих відео видно, як озброєні росіяни в цивільному одязі стріляють з автоматів.

Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо.

Аналітики підкреслюють складність ситуації з протидії загарбникам, адже цивільне населення, яке не встигло евакуюватися, суттєво ускладнює операції ЗСУ.

Водночас російська армія цинічно використовує домівки як схованки, перетворюючи селище на пастку для власних же "громадян".

Ситуація навколо Ямполя залишається критичною. DeepState фіксує повторні спроби просування росіян у цей сектор, де вони виявили вразливі ділянки для наближення до ключового населеного пункту.

Зауважте! Як стверджують аналітики, Ямпіль має стратегічне значення, оскільки контролює доступ до позицій на східному фланзі, і його захоплення може полегшити агресору подальший наступ.

Наразі в районі тривають інтенсивні бойові дії між українськими військовими та ворожими штурмовими групами.

Експерти DeepState вважають, що активність Росії на цьому напрямку може зрости, перетворивши його на один із гарячих точок фронту. Своєю чергою Сили оборони відбивають російські атаки, не даючи ворогу закріпитися.

Що відомо про події на фронті в Донецькій області?