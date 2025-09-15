Крім того, окупанти посилили дронові та артилерійські обстріли в регіоні. Про таке в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

Як ворог намагається просуватися на Півдні?

За словами Волошина, росіяни збільшили кількість атак українських позицій дронами-камікадзе.

Зверніть увагу! Згідно зі статистикою Сил оборони, ворог нині запускає 750-770 безпілотників на добу, тоді як 2 тижні тому ця цифра складала 500-550 БпЛА.

Росіяни продовжують обстріли та спроби проривів на усій лінії фронту, зокрема ворог тисне на Запорізькому та Оріхівському напрямках.

Владислав Волошин також зазначив, що росіяни традиційно намагаються малими штурмовими групами підійти до Антонівських мостів в Херсонській області. До того ж вони намагаються відтіснити Сили оборони в населених пунктах Кам'янське та Плавні.

Повідомлялося, що тривають активні бойові дії і в районі острова Білогрудий, однак плани загарбників просунутися не приносять результатів.

Ми їх виявляємо ще коли вони намагаються форсувати притоки Дніпра, тому всі їхні спроби на Білогрудому безуспішні,

– підкреслив Волошин.

Він також поінформував, що для своїх атак окупанти подекуди використовують надувні човни, які вони забрали в місцевого населення. Російські військові намагаються проводити мінімальне логістичне забезпечення також за допомогою дронів.

Ті з росіян, які змогли висадитися на острови, це фактично робінзони, які залишаються в живих лише день-два або ж здаються в полон,

– повідомили в Силах оборони півдня.

Волошин також розповів, що російське командування часто примушує своїх солдатів до наступальних дій, або ж кидає їх напризволяще.

Речник додав, що російські військові, які зосереджені на напрямку, пройшли певний курс навчання штурмових дій, однак їхній моральний стан залишається на низькому рівні.

Своєю чергою українські оборонці продовжують відбиватися від ворожих атак та контролювати лінію фронту на Півдні.

