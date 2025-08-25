На лівому березі також відбуваються страшні речі. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

"На лівому березі також відбуваються страшні речі. Але інформація про те, що вони почали зачищати, на мій погляд, трошки не повна. Тому що росіяни роблять це досить давно", – сказала вона.

Що відбувається на Херсонщині?

Євгенія Вірлич зазначила, що загарбники давно мілітаризують Каховку, Нову Каховку, витискають людей з лівого берега, щоб вони виїжджали. Для них стало несподіванкою те, що вони накоїли з водосховищем після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Відкриті ділянки суші ворог давно перетворює на можливі плацдарми.

Росіяни завезли до окупованої частини Каховського району нібито гуманітарну допомогу. Але під прикриттям вони насправді везуть озброєння. Окупанти постійно здійснюють ротації.

Були повідомлення про те, що нібито стало менше колаборантів та військових у певних громадах окупованого лівобережжя. Це також трошки неповна інформація. Тому що це ротації. Це відбувається постійно,

– пояснила журналістка.

Ворог обстрілює Херсон КАБами. Однак те, чим вони обстрілюють правий берег, дуже часто падає в них на лівому. Також окупанти розвертають озброєння, щоб обстрілювати лівий берег, ніби це роблять українські військові. Таку тактику противник застосовував і раніше.

Дуже складна ситуація у Херсоні через удари по мосту на мікрорайон Корабел. Також у Білозерці, яка неподалік обласного центру, у Станіславі. Це громади, в які росіяни намагаються поцілити так, щоб максимально витіснити звідти людей, застосувати тактику випаленої землі.

