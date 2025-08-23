Бійці 57-ї бригади запустили український прапор у напрямку Вовчанська, Вовчанських Хуторів, що на Харківщині. "Маємо надію, що він перелетить за кордон – до окупантів. Нехай вони подивляться та нехай знають, що ми – вільні, ми – не раби та будемо воювати та відстоювати нашу свободу – до перемоги", – наголосив захисник.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що державний прапор є особливим символом для українців. "Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють – зло минуло. І цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони його бережуть, бо знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту", – сказав український лідер.