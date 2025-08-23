Військовий 57 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України розповів в ефірі 24 Каналу про традицію, що проводить бригада у святкові для всіх українців дні. Також Володимир Зеленський у День державного прапора України наголосив, що український прапор є "мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України", які його бережуть, адже знають, що українці свою землю не подарують окупанту.

Коли виникла традиція запускати український прапор окупантам?

Військовий з 57 бригади зауважив, що його підрозділ має традицію на День Державного прапора України запускати ворогам український символ віри та надії в перемогу.

Цю традицію ми запровадили у 2015 році, коли перебували поблизу Мар'їнки на Донеччині. Тоді ми запускали український прапор сепаратистам у бік Донецька,

– сказав він.

Цього року у бійців 57 бригади також виникла ідея запустити український прапор у напрямку Вовчанська, Вовчанських Хуторів, що на Харківщині.

Військовослужбовці 57 бригади запускають український прапор на окуповані території: дивіться відео

"Маємо надію, що він перелетить за кордон – до окупантів. Нехай вони подивляться та нехай знають, що ми – вільні, ми – не раби і будемо воювати та відстоювати нашу свободу – до перемоги", – підкреслив український захисник.

