Військовий 57 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України розповів в ефірі 24 Каналу про традицію, що проводить бригада у святкові для всіх українців дні. Також Володимир Зеленський у День державного прапора України наголосив, що український прапор є "мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України", які його бережуть, адже знають, що українці свою землю не подарують окупанту.
До теми День Незалежності України 2025 вже скоро: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята
Коли виникла традиція запускати український прапор окупантам?
Військовий з 57 бригади зауважив, що його підрозділ має традицію на День Державного прапора України запускати ворогам український символ віри та надії в перемогу.
Цю традицію ми запровадили у 2015 році, коли перебували поблизу Мар'їнки на Донеччині. Тоді ми запускали український прапор сепаратистам у бік Донецька,
– сказав він.
Цього року у бійців 57 бригади також виникла ідея запустити український прапор у напрямку Вовчанська, Вовчанських Хуторів, що на Харківщині.
Військовослужбовці 57 бригади запускають український прапор на окуповані території: дивіться відео
"Маємо надію, що він перелетить за кордон – до окупантів. Нехай вони подивляться та нехай знають, що ми – вільні, ми – не раби і будемо воювати та відстоювати нашу свободу – до перемоги", – підкреслив український захисник.
В Україні 23 серпня відзначається День Державного прапора: що відомо
- У 2004 році це свято було запроваджено Указом президента Леоніда Кучми, що тоді очолював Україну. Це свято має на меті вшанувати давню історію українських державних атрибутів. А сьогодні, коли Україна веде боротьбу із загарбниками, воно набуває особливого змісту.
- Також дізнайтесь про 5 вражаючих фактів про український прапор у матеріалі 24 Каналу.
- Українські зірки – Злата Огнєвіч, alyona alyona, Анна Саліванчук, Маша Єфросиніна та інші – також привітали з Днем прапора України, зробивши відповідні дописи у соціальних мережах.