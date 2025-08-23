Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Що заявив Зеленський до Дня Державного прапора?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що український прапор ми зустрічаємо повсюди: на будівлях, під склом машин, на формі наших захисників. І цей символ є для українців особливим.

Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють – зло минуло. І цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони його бережуть, бо знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту,

– каже Зеленський.

Це також особливий символ для усіх захисників та захисниць України. Наш прапор поважають також у всіх країнах, де цінують життя, підкреслив Зеленський.

Президент висловив подяку усім захисникам України, партнерам, усім, хто докладається до сили української нації.

Він також згадав українських героїв, які боролися за волю України у різні часи, але загинули. Їх вшанували хвилиною мовчання.