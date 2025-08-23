Военный 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины рассказали в эфире 24 Канала о традиции, что проводит бригада в праздничные для всех украинцев дни. Также Владимир Зеленский в День государственного флага Украины отметил, что украинский флаг есть "цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины", которые его берегут, ведь знают, что украинцы свою землю не подарят оккупанту.

К теме День Независимости Украины 2025 уже скоро: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Когда возникла традиция запускать украинский флаг оккупантам?

Военный из 57 бригады заметил, что его подразделение имеет традицию на День Государственного флага Украины запускать врагам украинский символ веры и надежды в победу.

Эту традицию мы ввели в 2015 году, когда находились вблизи Марьинки в Донецкой области. Тогда мы запускали украинский флаг сепаратистам в сторону Донецка,

– сказал он.

В этом году у бойцов 57 бригады также возникла идея запустить украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине.

Военнослужащие 57 бригады запускают украинский флаг на оккупированные территории: смотрите видео

"Надеемся, что он перелетит за границу – к оккупантам. Пусть они посмотрят и пусть знают, что мы – свободные, мы – не рабы и будем воевать и отстаивать нашу свободу – до победы", – подчеркнул украинский защитник.

В Украине 23 августа отмечается День Государственного флага: что известно