Об истории Дня Государственного Флага Украины – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

День Государственного Флага Украины 2025: какая история праздника?

Цвета неба и спелой ржи, олицетворяющие мир и благополучие, еще со времен Киевской Руси и казачества были распространены в украинской символике. В XIX веке сине-желтые цвета стали знаком украинского национального движения. А в 1917 году, с провозглашением Украинской Народной Республики, именно этот флаг был утвержден государственным.

В то же время в советский период использование национального флага было запрещено. Несмотря на это, он оставался символом сопротивления. Так, его тайно вывешивали во время праздников или протестов. Однако все изменилось 24 июля 1990 года – тогда над Киевским городским советом впервые официально подняли сине-желтый флаг.

А уже 23 августа 1991 года, после провала августовского путча в Москве, флаг внесли в сессионный зал Верховной Рады Украины. На следующий день депутаты приняли Акт провозглашения независимости нашей страны.

С тех пор сине-желтый флаг стал важным символом государственности. Он развевается над зданиями, в руках протестующих и на фронте рядом с воинами, которые защищают страну. Для миллионов украинцев флаг – олицетворение свободы и веры в победу.

Сегодня, когда продолжается борьба за независимость, День Государственного Флага особенно напоминает нам, что под этим флагом украинцы шли в бой, создавали государство и защищают его сейчас.

Государственный флаг Украины / Фото Freepik

Как поздравить с Днем Государственного Флага Украины 2025?

Поздравляем с Днем Государственного Флага Украины! Государственный Флаг – символ независимости, единения и славы нашей страны. Под ним талантливый и трудолюбивый украинский народ закрепил вековую идею о государственности и самостоятельности, свободу и достоинство, вобрав в себя нашу многовековую историю. Желаем всем национального единства, мира и согласия, сил и вдохновения во всех делах и начинаниях ради процветания независимой Украины!

Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Желаю мирного неба, щедрых полей и бесконечной гордости за свою страну, которая развивается и процветает!

Желаю чистого, мирного и голубого неба над головами украинцев. Пусть флаг Украины всегда сияет в небе свободной и независимой страны, гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому украинцу в достижении новых вершин!

В этот праздничный день искренне желаю мира, духовности и оптимизма! Пусть Государственный Флаг развевается над домами и зданиями всей Украины, от запада до востока, от севера до юга и всегда будет символом процветания и уверенности, залогом счастливого будущего!