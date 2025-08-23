По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем Государственного Флага Украины в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным, друзьям и знакомым и напомните историю праздника.
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2025: картинки, проза и стихи
З Днем прапора вітаю щиро,
Бажаю радості та миру,
Краси, кохання, оптимізму,
В державних справах – героїзму!
Цінуйте нашу незалежність.
Чекає всіх хай мрій безмежність,
Яскрава посмішка фортуни,
І власні обереги-руни!
***
У День Прапора Державного
Бажаю вам незбавного
Міцного оптимізму, віри в краще майбуття!
Хай плани легко втіляться,
Усе лихе розвіється,
І буде в нас із вами найбагатше життя!
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Сегодня мы празднуем День Государственного флага Украины – праздник, который объединяет нас вокруг символа нашей нации. Пусть этот символ мира и свободы и дальше будет вести наш народ к озаренному солнцем правды будущему в свободной и цветущей Украине.
***
Поздравляю с праздником! День Государственного флага Украины – символ единства и провозглашения господства свободы. Пусть наши родные цвета пшеницы и неба будут для каждого из нас источником вдохновения, символом надежды и уверенности в будущем.
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Державний прапор майорить під небом,
Жовто-блакитним простором свободи,
Для України щастя й волі треба,
Добробуту для усього народу!
Нехай навіки буде воля й правда,
Наш стяг правічний високо здійнявся,
Державний прапор – роду сильна влада,
Під синім небом колосом зайнявся!
***
Наш державний прапор – це символ України,
І для українців він завжди єдиний!
Це наш атрибут, який ми захищаємо,
З Днем жовто-блакитного прапора вітаємо!
Кохання і здоров'я кожному із нас,
Хай усі щасливі будуть повсякчас!
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть этот символ свободы и независимости всегда гордо развевается над нашим государством, объединяя всех нас в стремлении к миру, процветанию и справедливости.
***
Искренне поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть наш сине-желтый флаг всегда будет развиваться над каждым украинским городом, как символ победы над захватчиками и над тьмой которую они с собой несут. Пусть он каждый раз придает сил на пути к новым победам и процветанию.