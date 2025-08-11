Традиционно День Независимости Украины будут отмечать в конце лета. Когда именно состоится праздник – рассказывает LifeStyle24.

Когда будет День Независимости Украины 2025?

День Независимости Украины ежегодно отмечают 24 августа. Ведь именно в этот день, в 1991 году, Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, открыв новую страницу в истории нашего государства. Это решение стало итогом столетней борьбы украинского народа за право жить в свободной и самостоятельной стране.

Традиционно праздник сопровождался торжественными военными парадами, которые происходили в крупных городах, в частности в Киеве, на Крещатике. На площадях проводились концерты, фестивали, выставки народных мастеров и спортивные соревнования. Одной из самых ярких традиций стало одевание вышиванок и участие в маршах. Города украшали сине-желтыми флагами, а вечером граждане с восторгом наблюдали за красочным салютом.

День Независимости Украины 2025 / Фото Freepik

Однако с началом полномасштабной войны формат празднования изменился. Вместо громких концертов и парадов, украинцы проводят спокойные мероприятия. Так, в городах обычно организуют благотворительные ярмарки, сборы средств для Вооруженных сил Украины, плетут маскировочные сетки и передают военным необходимые вещи. В то же время, вместо салютов, украинцы проводят минуты молчания и зажигают свечи в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу.

