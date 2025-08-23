Звезды традиционно поздравили с Днем флага в социальных сетях. К украинцам обратились шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певица Злата Огневич, рэперка alyona alyona и другие, пишет Show 24.

Эктор Хименес-Браво

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опубликовал фотографии и видео из украинских Карпат, где позировал, в частности, с сине-желтым флагом.

Я родился в другой стране. Но этот флаг – флаг моего сердца. Он – на вершинах Карпат и на фронтовых блокпостах. На форме, которую носят воины. В освобожденных селах и на детских рюкзаках на вокзалах. В моем доме. И в моем сердце,

– написал шеф-повар.

Анна Саливанчук

День флага уже четвертый год отмечается в условиях полномасштабного вторжения. Актриса Анна Саливанчук подчеркнула, что украинцы даже во время войны не забывают о государственных праздниках и символах.

Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране. Каждый должен помнить историю нашей Украины и проносить ее через поколения. Война в нашей Украине доказала еще раз, что мы сильный народ, сильная нация сильной страны!,

– подчеркнула она.

Злата Огневич

С Днем Государственного флага Украины! Это символ нашей страны и нашей независимости. Он объединяет нас в будни и праздники, напоминает о силе нашего народа и вере в будущее,

– отметила певица Злата Огневич.

alyona alyona

Рэперка alyona alyona alyona распространила фотографии с сине-желтым флагом и поздравила с праздником.

Это не просто цвета. Это фронт и тыл, это вера и борьба. Это наши воины, наши волонтеры и каждый украинец. Наш флаг видел боль и слезы, но всегда остается символом нации. Он объединяет каждого из нас в единую силу – Украину! С Днем Государственного флага, украинцы!,

– написала alyona alyona.

С Днем Государственного флага Украины также поздравили Маша Ефросинина, Андрей Бедняков, Джамала, Monatik, Ирина Федишин, Тарас Тополя, Григорий Решетник.

Поздравления от звезд с Днем флага / Скриншоты из инстаграма