Бойцы 57-й бригады запустили украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине. "Надеемся, что он перелетит за границу – к оккупантам. Пусть они посмотрят и пусть знают, что мы – свободные, мы – не рабы и будем воевать и отстаивать нашу свободу – до победы", – отметил защитник.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государственный флаг является особым символом для украинцев. "Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают – зло прошло. И этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту", – сказал украинский лидер.