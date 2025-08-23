Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Как Силы обороны отметили День флага Украины?
В Силах обороны Юга рассказали о флаге Украины на временно оккупированной территории Херсонской области. Государственный флаг установил экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты.
Защитники отметили День Государственного флага: смотрите видео 39 ОБрБО
Это не просто флаг, это – символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской,
– отметили воины.
День Государственного флага Украины
К слову, сине-желтые флаги также замаячили в Курской области. Операторы батальона беспилотных систем "поздравили" этнические земли Слобожанщины. Знамя подняли над населенными пунктами Курской области – Горналь.
Бойцы 57-й бригады запустили украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине. "Надеемся, что он перелетит за границу – к оккупантам. Пусть они посмотрят и пусть знают, что мы – свободные, мы – не рабы и будем воевать и отстаивать нашу свободу – до победы", – отметил защитник.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государственный флаг является особым символом для украинцев. "Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают – зло прошло. И этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они его берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту", – сказал украинский лидер.