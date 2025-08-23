Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на батальон беспилотных систем RUGBY TEAM 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Бойцы показали соответствующие кадры.

Смотрите также Не отдадим землю оккупанту: Зеленский произнес речь ко Дню Государственного флага

Как украинские флаги подняли на Курщине?

К Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "поздравили" этнические земли Слобожанщины. Знамя подняли над населенными пунктами Курской области – Горналь и Гуево.

Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево – как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое. Работаем дальше!

– написали защитники.

Над Курщиной подняли украинский флаг: смотрите видео

К слову: дата празднования связана с событиями 1991 года, когда накануне провозглашения независимости в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли сине-желтый флаг.

Мероприятия ко Дню Государственного флага: что известно