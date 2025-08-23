Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на батальон беспилотных систем RUGBY TEAM 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Бойцы показали соответствующие кадры.
Как украинские флаги подняли на Курщине?
К Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "поздравили" этнические земли Слобожанщины. Знамя подняли над населенными пунктами Курской области – Горналь и Гуево.
Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево – как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое. Работаем дальше!
– написали защитники.
Над Курщиной подняли украинский флаг: смотрите видео
К слову: дата празднования связана с событиями 1991 года, когда накануне провозглашения независимости в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли сине-желтый флаг.
Мероприятия ко Дню Государственного флага: что известно
- Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ продолжили собственную традицию, запустив украинский флаг на оккупированную территорию. Все началось в 2015 году, когда вблизи Марьинки Донецкой области защитники запускали флаг оккупантам в сторону Донецка.
- Представительство Украины при Евросоюзе развернуло 30-метровый флаг перед Европарламентом в Брюсселе. Церемонию открыл глава Всеволод Ченцов, также выступили еврокомиссар Андрюс Кубилюс и глава делегации Евронест Сергей Лагодинский.
- Также традиционно поздравили с праздником в социальных сетях украинские звезды, в частности шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певица Злата Огневич, рэперка alyona alyona и тому подобное.