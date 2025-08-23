Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Представительство Украины при Евросоюзе.
Смотрите также В Варшаве перед посольством России покрасили асфальт в цвета украинского флага
Что известно о развертывании украинского флага?
Церемонию традиционного развертывания флага открыл глава Представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов. После этого выступили еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и глава делегации Евронест Европарламента Сергей Лагодинский.
Представительство отметило День Государственного Флага Украины в Брюсселе: смотрите фото
Во время церемонии, в частности, присутствовал генеральный секретарь Европейского парламента Алессандро Чиочетти.
То, что мы держим здесь сегодня, гораздо больше, чем государственный герб. Это символ многовековой борьбы и самопожертвования поколений, символ несокрушимости духа украинцев. Уверен, что в ближайшее время украинский флаг найдет свое место в институтах ЕС не только как жест солидарности, но и как флаг полноправного члена ЕС,
– отметил Всеволод Ченцов.
На праздновании выступили представители "Культурного десанта" и исполнили украинский и европейский гимны, а также несколько украинских композиций.
Как украинцы отмечают День флага?
57-й отдельная мотопехотная бригада Вооруженных Сил Украины имеет традицию на День Государственного Флага Украины запускать врагам украинский символ веры и надежды в победу. В этом году у бойцов также возникла идея запустить украинский флаг в направлении Волчанска, Волчанских Хуторов, что на Харьковщине.
Звезды традиционно поздравили с Днем флага в социальных сетях. К украинцам обратились шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певица Злата Огневич, рэперка alyona alyona и другие.
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением ко Дню государственного флага Украины. Он подчеркнул, что украинский флаг мы встречаем повсюду: на зданиях, под стеклами машин, на форме наших защитников. И этот символ является для украинцев особенным.