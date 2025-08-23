Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Представництво України при Євросоюзі.

Що відомо про розгортання українського прапора?

Церемонію традиційного розгортання прапора відкрив глава Представництва України при ЄС Всеволод Ченцов. Після цього виступили єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс і голова делегації Євронест Європарламенту Сергій Лагодинський.

Представництво відзначило День Державного Прапора України у Брюсселі: дивіться фото

Під час церемонії, зокрема, був присутній генеральний секретар Європейського парламенту Алессандро Чіочетті.

Те, що ми тримаємо тут сьогодні, набагато більше, ніж державний герб. Це символ багатовікової боротьби та самопожертви поколінь, символ незламності духу українців. Впевнений, що найближчим часом український прапор знайде своє місце в інституціях ЄС не лише як жест солідарності, але і як прапор повноправного члена ЄС,

– зазначив Всеволод Ченцов.

На святкуванні виступили представники "Культурного десанту" та виконали український та європейський гімни, а також кілька українських композицій.

Як українці відзначають День прапора?