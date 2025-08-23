Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Miejski Reporter.
Дивіться також На День Незалежності одна з центральних станцій метро у Києві буде зачинена
Як пройшла акція солідарності з Україною у Варшаві?
Акція солідарності відбулася на вулиці Бельведерській, де й розташоване російське посольство. Приблизно об 11 годині за місцевим часом декілька десятків людей прийшли туди та розфарбували асфальт перед будівлею синім та жовтим кольорами.
Протестувальники тримали у руках банери з гаслами "Солідарність з Україною", а також із перекресленим фото російського диктатора Путіна.
На місці події була поліція, тимчасово рух транспорту було перекрито. Фарбу з асфальту невдовзі взялися знімати.
Акція до Дня прапора України у Варшаві / Фото Miejski Reporter
Активісти не вперше виступають проти представників посольства Росії
- 24 лютого о 6 ранку у Варшаві пролунали звуки вибухів та повітряної тривоги. Сталося це перед будинком, де досі проживають російські дипломати.
- Такі акції проходять уже третій рік поспіль. Цьогоріч росіяни навіть підготувалися та увімкнули з вікон своєї багатоповерхівки гімн Росії. Щоправда, сирени та вибухи звучали набагато голосніше.