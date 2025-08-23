Про зміни у роботі метрополітену повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

Як зміниться робота київського метро 24 серпня?

У неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме 34-ту річницю Дня Незалежності. У зв'язку з проведенням державних заходів до свята станція метро "Майдан Незалежності" у Києві буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

Обмеження діятимуть у першій половині дня – з 5:38 до 11:00. У цей час пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

У "Київському метрополітені" просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути,

– йдеться в повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги станція працюватиме як укриття.

Раніше повідомлялось, що у столиці 23 серпня запровадять тимчасові обмеження руху транспорту через охоронні заходи за участі закордонних делегацій.

Як пройде День Незалежності в столиці?