Причину пояснили в Управлінні державної охорони України, передає 24 Канал. Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію під час переміщень.
Чому в центрі Києва обмежать рух 23 серпня?
Обмеження дорожнього руху запровадять у центральній частині Києва через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
В управлінні також нагадали, що забезпечують державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.
До слова, за даними Reuters, 23 серпня Україну відвідає спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог.
Зверніть увагу! 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Дата святкування пов'язана з подіями 1991 року, коли напередодні проголошення незалежності до сесійної зали Верховної Ради урочисто внесли синьо-жовтий стяг.
День Незалежності в столиці: чи буде святкування?
Нагадаємо, українці вчетверте відзначатимуть День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Через це в столиці вкотре не буде традиційного військового параду на Хрещатику. Однак ряд заходів усе ж заплановано:
- 23 серпня о 12:00 – фестиваль-ярмарок "Правди сила" у Національному музеї народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька, 1);
- 24 серпня, о 7:00 – "Забіг у вишиванках" в Урбан-парку (ВДНГ);
- 24 серпня – день відкритих дверей у Музеї книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9);
- акція "Ланцюг Єдності" тощо.