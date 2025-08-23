Об изменениях в работе метрополитена сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.
Как изменится работа киевского метро 24 августа?
В воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать 34-ю годовщину Дня Независимости. В связи с проведением государственных мероприятий к празднику станция метро "Майдан Независимости" в Киеве будет закрыта на вход и выход для пассажиров.
Ограничения будут действовать в первой половине дня – с 5:38 до 11:00. В это время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.
В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты,
– говорится в сообщении.
В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать как укрытие.
Ранее сообщалось, что в столице 23 августа введут временные ограничения движения транспорта из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Как пройдет День Независимости в столице?
На 24 августа в Киеве запланирован "Забег в вышиванках", который начнется в 7:00 в Урбан-парке на территории ВДНХ.
Группа МОВА и музыкальный журналист и исследователь Альберт Цукренко выступят в Caribbean Club.
В Музее книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9) будет действовать день открытых дверей.
Ко Дню Независимости концерт также проведут в культурном пространстве "Вява" на ВДНХ.