Об изменениях в работе метрополитена сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

Как изменится работа киевского метро 24 августа?

В воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать 34-ю годовщину Дня Независимости. В связи с проведением государственных мероприятий к празднику станция метро "Майдан Независимости" в Киеве будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

Ограничения будут действовать в первой половине дня – с 5:38 до 11:00. В это время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты,

– говорится в сообщении.

В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать как укрытие.

Ранее сообщалось, что в столице 23 августа введут временные ограничения движения транспорта из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Как пройдет День Независимости в столице?