Акція відбулася під будинком за адресою Beethovena, 3 у Варшаві, в якому й досі живуть російські дипломати. Її ініціатором вже третій рік поспіль стала громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава". На фоні звуків сирени та вибухів активісти також перераховували злочини Росії за понад 10 років, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Поляки вимагають вигнати російських дипломатів із країни

Активіст ініціативи "Євромайдан-Варшава" Міколай Петрига вважає, що росіянами потрібно постійно нагадувати про їхні злочини – "щодня, стільки, скільки потрібно щоб кожен російський злочинець був покараний".

В українських містах і селах нема тихих і спокійних ранків. А чому представники країни-терориста, мають таку розкіш тут, у Варшаві? Вони вже давно мали б бути вислані геть, і я справді не розумію чому Польща, яка визнала Росію країною-терористкою й досі толерує її представників на своїй території,

– сказав він.

Ще один учасник акції Яцек Вішнєвський також додав, що у такий спосіб вони хочуть закликати владу Польщі видворити із країни всіх російських дипломатів та закрити російське посольство.

"Ми не розуміємо що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі!" – сказав Вішнєвський.

Акції проти російських дипломатів у Польщі / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Слід зазначити, що у Варшаві активісти будять російських дипломатів в такий спосіб вже третій рік поспіль. І, варто зазначити, що ця акція має значний успіх. Цього року дипломати навіть до неї готувались – увімкнули з вікон своєї багатоповерхівки гімн Росії. Але сирени та звуки пострілів усе одно звучали набагато гучніше.

Вранішня акція є однією з декількох, які відбуватимуться протягом дня у Варшаві. А вже о 18:00 запланована масова маніфестація вдячності українцям, яку організовують польські позаурядові організації.

У третю річницю війни в Україні акції пройшли й в Італії

Акції до роковин російського вторгнення в Україну також пройшли в Італії.

До них долучилися близько тисячі людей із плакатами "Путін злочинець", "Путін убивця", "Росія терористична держава". Також люди принесли із собою картонне зображення кремлівського диктатора у вигляді в'язня зі словами "вбивця".

В Італії 24 лютого пройшли акції на підтримку України / Фото італійських ЗМІ

У натовпі були й плакати проти президента США Дональда Трампа – "Трамп – маріонетка Путіна", "У світі, повному Путіна, Трампа, Маска, будьте Зеленським".

До акції також долучилися політики.

Акції 24 лютого в Італії: дивіться відео

Ми хочемо, щоб люди пам'ятали, що ми були захоплені, і ми хочемо гарантій безпеки. Ми очікуємо постійної підтримки, і весь світ має бути таким, як Україна: сильним, стійким і любителем демократії. Як можна вирішувати за країну і за цілий народ, несучи відповідальність за людські життя, не дослухаючись до голосу цих людей?

– сказала секретарка Асоціації молодих українців в Італії Руслана Ткач.

Також речниця української громади в Мілані Вікторія Лапа наголосила, якщо ЄС зрадить Україну, війна прийде в Європу.