Про це розповідає 24 Канал з посиланням на трансляцію Офісу Президента України. Українські військові на передовій звернулися до світових лідерів під час саміту в Києві з нагоди третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.

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Українські військові попередили світ про наслідки поразки

Один з бійців батальйону безпілотників, що діє на сході України біля Покровська, розповів про жахливі умови, в яких вони ведуть боротьбу.

Це важко, неймовірно важко,

– сказав він, описуючи свою службу в умовах постійних боїв.

Військовий наголосив, що сьогоднішня боротьба – це не просто військовий конфлікт, а боротьба за незалежність України, за життя родин і майбутнє поколінь.

Якщо ми програємо, то ми втратимо все. Майбутнє для наших сімей і для наших дітей,

– зазначив він.

Військовий закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримку України. Також він подякував усім країнам за надану допомогу та солідарність.