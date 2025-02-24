Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DR. Метте Фредеріксен висловила занепокоєння, що мирне рішення в Україні може призвести до більших небезпек, ніж продовження війни.

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"Ми ризикуємо великими наслідками"

Вона заявила, що попри заклики до припинення вогню, такий крок без належного врегулювання конфлікту може лише відновити бойові дії з ще більшими наслідками.

Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню – це гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним, ніж війна, яка триває зараз,

– сказала Фредеріксен.

Прем'єр також відзначила, що не довіряє намірам президента Росії Владіміра Путіна.

Я маю бути чесною і сказати, що я не вірю в Путіна. Я не думаю, що він хоче миру в Україні,

– підкреслила вона.

Окрім того, Фредеріксен висловила свою стурбованість щодо політики США, яка, на її думку, створює значну невизначеність для України, НАТО та Європи.

Я вже не відчуваю такої впевненості в американцях, як раніше,

– додала прем'єр Данії.

Вона резюмувала вказавши на несподівані зміни в політиці США під час другого терміну Дональда Трампа.