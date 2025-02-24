Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DR. Метте Фредериксен выразила обеспокоенность, что мирное решение в Украине может привести к большим опасностям, чем продолжение войны.

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"Мы рискуем большими последствиями"

Она заявила, что несмотря на призывы к прекращению огня, такой шаг без надлежащего урегулирования конфликта может лишь возобновить боевые действия с еще большими последствиями.

Я понимаю, что многие считают, что мирное решение или прекращение огня – это хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле является более опасным, чем война, которая продолжается сейчас,

– сказала Фредериксен.

Премьер также отметила, что не доверяет намерениям президента России Владимира Путина.

Я должна быть честной и сказать, что я не верю в Путина. Я не думаю, что он хочет мира в Украине,

– подчеркнула она.

Кроме того, Фредериксен выразила свою обеспокоенность относительно политики США, которая, по ее мнению, создает значительную неопределенность для Украины, НАТО и Европы.

Я уже не чувствую такой уверенности в американцах, как раньше,

– добавила премьер Дании.

Она резюмировала указав на неожиданные изменения в политике США во время второго срока Дональда Трампа.