Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, мол, полномасштабная война началась из-за Байдена, пообещавшего Украине вступление в НАТО. Россия ведь предупреждала, что это ее "красная линия". Совершенно противоположное мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время саммита в Киеве. Он уверен, что это не Кремлю решать, кого брать в Альянс, а кого нет, передает 24 Канал.

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Украина будет в НАТО

Также, по словам Стубба, Украина сама должна определять, что ей держать на границах ради собственной защиты. Это тоже не должна указывать Россия. Финский лидер заверил, что Путин уже проиграл войну. Он выразил убеждение, что Украина в будущем будет в ЕС и НАТО.

"Мы увидим объединенный Европейский союз и, надеюсь, более мощный и сильный Альянс. Пора проложить путь к победе Украины. Слава Украине", – завершил свое выступление Стубб.

Ранее президент Зеленский заявил, что вопрос вступления в НАТО "остается на столе". Альтернативой членству в Альянсе президент видит вступление в ЕС и финансирование не менее 800-тысячной украинской армии.